Kavcıoğlu: Türkiye'nin, ticaret üssü olarak konumlandığını görüyoruz

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Pandemi sonrasındaki süreçte küresel ticaretin yeniden şekillenişinde Türkiye'nin, göreli avantajlarının artmasıyla önemli bir ticaret üssü olarak konumlandığını görüyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, konuşmacı olarak katıldı. Programda, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 65 sektör meclisinin başkan ve üyeleri de yer aldı. Kavcıoğlu, pandemi ile başlayıp, yakın bölgede giderek yükselen jeopolitik risklerle artan enerji sorunları, arz kısıtları ve tedarik zincirindeki aksamaların, küresel ölçekte olumsuz yansımalara yol açtığını söyledi. Enerji ve emtia fiyatları ile özellikle gelişmekte olan ülkelerin tedarik sürelerinde son dönemde bir miktar iyileşme kaydedildiğine değinen Kavcıoğlu, "Üretim maliyetleri üzerinde bir süredir biriken baskıların gevşemeye başladığını izliyoruz. Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. Bildiğiniz üzere söz konusu dönemde birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir. Buna karşılık ilerleyen süreçte hızla normalleşen Türkiye ekonomisi, büyüme oranları açısından tüm ekonomiler arasında en üst sıralarda yer almıştır" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise son dönemde finansmana ulaşımın zorlaştığına, firmalardan bu yönde gelen şikayetlerin arttığına dikkat çekerek, "En büyük sıkıntıyı da en fazla gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir. Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguladıkları görülmektedir. Bazıları da hiç kredi vermemektedir. Diğer bir sorun kredi vadeleridir. Yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmak da giderek daha güç hale gelmektedir. Öte yandan ihracatçılarımız için çok önemli bir imkan olan Merkez Bankası reeskont kredisi kullandırımlarının azaldığına ilişkin şikayetler de artmaktadır. Reel sektörün arzusu, kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasıdır" diye konuştu.

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Haber- Kamera: Kaan ULU- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA,