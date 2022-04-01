Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Konyalı sanayicilerle görüştü Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını belirterek, "Firmaların kredilere erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Şahap Kavcıoğlu, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından "Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi" başlığı altında düzenlenen online toplantıda, Konyalı sanayicilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Toplantıda, genel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, tüm kesimlerin bu mücadeleye destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu, Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu ifade ederek, "Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdik. Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir." diye konuştu.

Merkez Bankası'nın üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamak için üzerine düşen neyse onu yaptığını ve iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırdığını vurgulayan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"İlgili düzenlemelerde belirtilen taahhütleri veren firmalara, bankalar aracılığıyla yüzde 9 faiz oranıyla reeskont ve yatırım kredisi kullandırıyoruz. Türkiye ekonomi modelinin işleyebilmesi için finansa erişimde uzun vadeli TL kredilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm politikamızı buna göre oluşturduk. İş dünyamıza, yüzde 9 ile ihracat artışı veya ithal ikamesi sağlayacak yatırımlar için bankalar aracılığıyla kredi kullandırıyoruz. Firmaların bu kredilere erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."

Kavcıoğlu, konuşmasında Konya sanayisine de değinerek, "Türkiye'nin; ihracatı, ithalatı, borçlanması, bütçe açığı, reel sektörün döviz borcu konularında, kendi alanımızdaki ülkelerden daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunda Konya'nın da çok büyük payı var. Konya, 180'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracatla ekonomiye büyük katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

"Konya iş dünyası olarak güven ve istikrarı destekleyen her adımın destekçisiyiz"

Toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü de Konya'nın, 11 organize sanayi bölgesi, 80'e yakın sanayi sitesi ve üretim tesisleriyle "tam bir sanayi şehri" olduğunu söyledi.

Konyalı sanayicilerin 80'in üzerinde sektörde üretim yaptığını anlatan Kütükcü, "Konya olarak 2 bin 990 ihracatçı firmamızla 187 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimde düşük teknolojiden hızla uzaklaşan ve yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi alt yapısına sahibiz. Son 10 yılda ihracatımızı 2,5 kata yakın artırdık. Geçen yıl 2 milyar 998 milyon dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İnşallah bu yılı da yeni bir rekorla tamamlayacağız." diye konuştu.

Kütükcü, reel sektörün başarılarının sürdürülebilirliğinde Merkez Bankası'nın aldığı kararların önemli olduğunu vurgulayarak, "Merkez Bankası'nın piyasaları olumlu yönde etkileyen, reel sektörün motivasyonunu yükselten tüm adımlarını değerli buluyoruz." dedi.

Yüksek enflasyon ve işletme sermayelerinde yaşanan erimenin, şu anda reel sektörün en önemli iki problemi olduğunu anlatan Kütükcü, şunları ifade etti:

"Emtia ve enerji başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan fiyat artışları nedeniyle ciddi bir enflasyon baskısı altındayız. Bu enflasyon baskısı da işletmelerimizin sermayesini adeta eritiyor. Sürdürülebilir bir yatırım ve üretim ortamı için iş dünyamızın, işletme sermayelerini güçlendirecek yeni finansal mekanizmalara ihtiyacı var. Fiyat istikrarı, enflasyonla etkin mücadele, finansal istikrar, iyi çalışan bir piyasa gözetim-denetim mekanizması, proaktif yönetim anlayışı ve tüm bunlardan beslenen güven ve istikrar ortamının sarsılmaz bir şekilde inşa edilmesi iş dünyasının vazgeçilmezidir. Bu anlamda Konya iş dünyası olarak, Merkez Bankamızın, bakanlıklarımızın, tüm kurum ve kuruluşlarımızın güven ve istikrarı destekleyen, attığı ve atacağı her adımın destekçisiyiz."