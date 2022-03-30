Kavakköy Belediyesi lavanta yağı satışına başlıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy Belediyesi tarafından lavanta yağı satışına başlanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Necati Kopça, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldelerinde geçen yıl deneme amaçlı olarak ekilen lavanta dikimini bu yıl arttırdıklarını söyledi.

Bu lavantalardan yağın çıkartılıp şişelenerek satılmasıyla ilgili bir proje hazırladıklarını anlatan Kopça şunları kaydetti:

"Kıraç arazilerde de yetiştirilebilen lavanta son yıllarda Türkiye genelinde üretimi artan bir ürün oldu. Çünkü lavantanın kullanımı, kozmetik, temizlik ve sağlık ile birlikte sanayi alanına kadar girmiştir. Biz ekimini Aralık ayında yaptık. Şimdi çabalama işlemini traktörlerle yapıyoruz. Bu yıl 13 dönüm araziye 25 bin lavanta fidesi diktik. İstediğimiz gibi gelişirse ünite kurmayı düşünüyoruz ve burada işletip, satacağız."