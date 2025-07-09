"Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu" 10-11 Temmuz'da düzenlenecek

Türkiye ile Malezya arasında katılım finansı alanındaki işbirliklerini geliştirmeyi hedefleyen "Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu" 10-11 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi (Malaysia International Islamic Financial Centre Leadership Council-MLC) işbirliğinde düzenlenen forum, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, MLC Yönetim Kurulu Başkanı Azman Mokhtar başkanlığında düzenleyici ve denetleyici kurumların yöneticileri ile İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekafül gibi alanlarda faaliyet gösteren 20'nin üzerinde üst düzey finans temsilcisi Türkiye'ye gelecek.

Ziyaretin odak noktası, İstanbul Finans Merkezi ve Türkiye'deki yatırım olanaklarının tanıtılması, kamu kurumları ve sektörel birliklerin işbirliğinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi olacak.

Programın ilk gününde "İstanbul Boğazından Malakka Boğazına: Katılım Finansın Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı özel bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, kapasite geliştirme ve politika eşgüdümüne dönük paneller, sunumlar, yuvarlak masa toplantıları ve görüşmeler gerçekleştirilecek.

"İşbirliği olanakları ve gelişim imkanları ele alınacak"

Açıklamada görüşleri yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, programın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla şubatta gerçekleştirdiği Pakistan, Malezya ve Endonezya ziyaretlerinin ardından Malezya ile ilişkilerin somutlaştırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Malezya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük bir potansiyel taşıdığını kaydeden Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Cumhurbaşkanımızın şubattaki ziyaretiyle önemli bir ivme kazandı. Programla bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ziyaret kapsamında iki ülke için de kritik öneme sahip olan tekafül, İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve yetenek gelişimi gibi farklı alanlarda işbirliği olanakları ve gelişim imkanları ele alınacak. Etkinlik, bu yönüyle Malezya'dan doğrudan yatırımcı odaklı ve katılım finans alanında bugüne kadar düzenlenen ilk yatırım misyonu olma niteliği taşıyor."