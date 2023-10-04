Katılım Finans Kefalet AŞ'nin resmi açılışı yapıldı

Katılım finans sektörünün gelişmesini ve büyümesini hız kesmeden desteklemek, katılım finans esasları çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve faaliyet gösterdikleri sektörlerde rekabet gücü kazandırmak amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet AŞ'nin (KFK) resmi açılışı yapıldı.

Katılım Finans Kefalet AŞ'den yapılan açıklamaya göre, açılışa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, katılım bankalarının genel müdürleri, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural ile KFK AŞ Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

KFK, teminat yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duydukları finansmana erişmekte zorluk çeken işletmelere kefalet desteği sağlıyor. Bu sayede işletmeler projelerini hayata geçirirken sürdürülebilir büyüme hedeflerine de ulaşabiliyorlar.

Şirketin kurulduğu ilk günden beri öncelikli hedefi, işletmeleri, katılım finans ilke ve standartlarına uygun olmak koşuluyla, yurt içi ve dışında uygulanan, Türkiye koşullarına uygun geliştirilecek garanti/kefalet uygulamaları yoluyla finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayarak, kefalet vererek desteklemek.

KFK, Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak, üretim, istihdam ve ihracatta büyümeye katkıda bulunmak amacıyla vizyoner bakış açısıyla çalışmalarına başladı. Kurum, katılım finans ekosisteminin arzu ettiği pazar payına erişimi için gereken desteği sağlamanın yanında, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak ihtiyaç duydukları teminat koşullarının sağlanmasına destek olmak için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, KFK'nin katılım finans sektörünün büyümesi ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağını umut ettiğini belirtti.

Çelik, "Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak deprem bölgesi özelinde paketler oluşturuyoruz. KFK'nin de sürece katılım gösterip entegre olmasını ve katılım finans sektörü adına bu pakette yer almasını arzu ediyoruz. Bakanlık olarak sektörü büyütmek adına yapabileceğimiz ne varsa her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.