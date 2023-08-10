Katılım Finans Kefalet AŞ Faaliyetine Başladı

Katılım Finans Kefalet (KFK) AŞ, küçük ve orta ölçekli işletmelere finansmana erişim sağlamak ve rekabet güçleri kazandırmak amacıyla kuruldu. KFK, ilk kefaletini vererek faaliyetlerine başladı ve 900 milyon TL tutarında finansman hacmi oluşturacak yeni paketler açıklamayı hedefliyor.

Katılım finans esasları çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini sağlamak ve bu tip işletmelere faaliyet gösterdikleri sektörlerde rekabet gücü kazandırmak adına kurulan Katılım Finans Kefalet (KFK) AŞ, ilk kefaletini vererek faaliyetine başladı.

KFK açıklamasına göre, dünyada ekonomik büyüme ve istihdam için üretim kapasiteleri artırılmaya çalışılıyor. Üretimi artırmak için gerekli olan finansman geçmişte sadece konvansiyonel bankalar üzerinden sağlanırken günümüzde katılım finans esasları çerçevesinde faaliyet gösteren kurumlar da ciddi oranda etkin durumda bulunuyor.

Bu çerçevede, ahlaki ve insani değerler ile risk paylaşımını merkezine koyan, sosyal adaleti önceleyen, paylaşımcı ve pozitif sosyal etki oluşturan katılım finans kuruluşları, ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlayacak ciddi potansiyele sahip.

2023 itibarıyla 2'si dijital olmak üzere 8 katılım bankası finans sektöründe faaliyet gösteriyor. Katılım bankalarının bankacılık sektöründeki toplam aktif payının 2025'te yüzde 15'e ulaşması öngörülüyor.

Sektörde, belirlenen hedefe ulaşılmasını desteklemek, katılım finans esasları çerçevesinde küçük ve orta boy işletmelerin finansmana erişimini sağlamak ve bu tip işletmelere faaliyet gösterdikleri sektörlerde rekabet gücü kazandırmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, 29 Mart'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve 6 katılım bankasının ortaklığıyla KFK kuruldu.

KFK, teminat yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duydukları banka finansmanını elde edemeyen KOBİ'lere, öz kaynak ya da hazine kaynakları üzerinden destekler sunuyor. Bu sayede KOBİ'ler projelerini hayata geçirebiliyor ve işletmelerini büyüterek sürdürülebilirliğini sağlayabiliyor.

KFK, 900 milyon TL tutarında finansman hacmini oluşturacak yeni paketler açıklamayı hedefliyor

KFK, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmak koşuluyla, yurt içi ve yurt dışında uygulanan ve Türkiye koşullarına uygun yeni geliştirilecek finansman garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla, her türlü finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak adına, gerçek kişi veya tüzel kişiler lehine kefalet vererek desteklemeyi hedefliyor.

Katılım Finans Kefalet, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Katılım esaslarına uygun çalışan işletmeler, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet AŞ'den karşılayabilecek.

KFK, Temmuz 2023 itibarıyla 6 katılım bankası ile bir protokol imzalayarak öz kaynaklarından 300 milyon TL finansman hacmi oluşturan ilk kefalet paketini hizmete sundu.

KFK, 2023 sonuna kadar da 900 milyon TL tutarında finansman hacmini oluşturacak yeni paketler açıklamayı hedefliyor.

Ağustos 2023 itibarıyla finansman ihtiyacı olan firmalara, azami 12 ay vadeli 10 milyon TL'ye kadar KFK teminatı ile katılım bankaları üzerinden destek sağlanmaya başlandı.

KFK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, KFK Genel Müdürü Ömer Karakuş ve Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Altun, ilk kefalet işlemi başvurusu alan ve finansman kullandıran şubeyi ziyaret etti, çalışanlara başarı ve desteklerinden ötürü plaket verdi.

Sahip olduğu kültürel miras, jeopolitik konumu, ekonomik büyüklüğü ve hinterlandı ile İstanbul, uluslararası bir katılım finans merkezi olmak için gereken pek çok şartı karşılıyor. 40 yılı aşkın katılım finans tecrübesi ile İstanbul Finans Merkezi, yeni finansal mimarinin oluşmasında önemli merkezlerden biri olmaya aday.

KFK, "sosyal sorumlu finans", "yeşil finans" gibi alternatif finans alanları ve finansal teknolojiler gibi projeleri destekleyerek katılım finans eko sisteminin büyümesine katkı sunacak. İstanbul Finans Merkezi projesinin ve katılım bankalarının arzuladıkları hedefleri yakalayabilmeleri söz konusu süreçte bir fırsat olarak görülüyor.