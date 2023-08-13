Katılım Enerji ile Aylık Döviz Kazanma Fırsatı

Katılım Enerji, yeni nesil yatırım modeli olan işletme kooperatifi olarak marka tescilini aldı. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyenler için yeni bir fırsat yaratan Katılım Enerji, aylık döviz kazanma imkanı sunuyor. Lansmana özel olarak 1 payı 9 bin dolar karşılığında vereceklerini duyurdu.

Yeni nesil yatırım modeli, işletme kooperatifi Katılım Enerji, marka tescilini aldı. Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, aylık döviz kazanma fırsatı sunan Katılım Enerji'nin lansmana özel olarak 1 payı 9 bin dolar karşılığında vereceğini duyurdu.

Türkiye'nin enerjisi tescillendi. Yeni nesil yatırım modeli işletme kooperatifi Katılım Enerji, marka tescilini aldı. Kooperatif, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yeni gözdesi oldu.

Sistemi "yeni nesil yüksek kâr marjlı yatırım aracı" olarak tanımlayan Ferhan Şavlı, kooperatif yapısının getirdiği avantajları şöyle sıraladı: "Kuracağımız güneş panellerinin ömrü 25 yıl. 25 yılda bir yenileneceğiz. Üretim faaliyetleri doğrultusunda, 17 yıllık getirisini yatırımcıya net kâr olarak bırakan bir sistem bu. Üyelerine, hem yatırım maliyetlerini hem de santralin üretim değerlerini Katılım Enerji web sitesi ve mobil uygulama üzerinden, her aşamasında kolaylıkla takip edebilecekleri, şeffaf bir sistem sunuyor. Üstelik üyelerimiz, paylarını e-devlet sistemi üzerinden diledikleri zaman görüntüleyebiliyorlar."

1 PAY 9 BİN DOLAR!

Katılım Enerji'nin üyelerine aylık döviz kazanma fırsatı sunduğunu dile getiren Ferhan Şavlı, "Üyelerimizin her ay 1 paya özel 83 dolar kazanç sağlama imkânı var. Üstelik açılışımız yaklaştığı için lansmana özel 1 pay 9 bin dolar olacak" dedi.

YATIRIMLARA DEVAM

Katılım Enerji olarak yatırımlara devam ettiklerini ve Dalaman'da yeni santral aldıklarını belirten Ferhan Şavlı, "Şarj istasyonlarımızda da sona yaklaştık" dedi.

Şavlı, enerji yatırımı yapmak isteyenlere de önemli bir uyarıda bulundu: "Son dönemde ortaya çıkan, arsaya ortak olma usulü yapılan yatırımlar enerji yatırımları değildir. O tarz sistemlerde santrale değil, arsaya ortak olursunuz. Ancak bizim modelimizde tüm üyelerimiz kooperatife üyedir ve santrallerimiz de kooperatife ait olduğu için, direkt olarak santralden elde edilen gelire ortak olurlar."