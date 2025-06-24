Katılım Emeklilik, Uluslararası Fınans Ödüllerinde İki Ödül Kazandı

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Katılım Emeklilik, 'Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Sigortacılığı Şirketi' ve 'Türkiye'nin En İnovatif Sağlık Sigortası Şirketi' ödüllerini alarak uluslararası platformda başarısını kanıtladı. Şirket, faizsiz emeklilik ve sigorta çözümleri sunarak teknoloji destekli uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Katılım Emeklilik, International Finance Awards tarafından iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, " Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Sigortacılığı Şirketi" ve "Türkiye'nin En İnovatif Sağlık Sigortası Şirketi" ödüllerini alan şirket, katılım esaslı sigortacılık alanındaki konumunu uluslararası platformda ortaya koydu.

Katılım Emeklilik, 2013'ten bu yana yüzde 100 faizsiz bireysel emeklilik ve sigorta çözümleri sunuyor. Şirket, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve teknoloji destekli uygulamalarıyla dikkati çekiyor.

Şirket, yatırım fonlarının yönetiminde yapay zeka teknolojilerini etkin şekilde kullanıyor. Bu sayede yatırımcıların daha hızlı ve isabetli kararlar alması hedefleniyor. Şirketin dijital dönüşüm çalışmaları arasında yer alan yapay zeka tabanlı "Fon Asistan" uygulaması da bu alandaki iddiasını pekiştiriyor.

Faiz hassasiyeti olan bireylerin finansal ve sağlık güvencelerine kolay erişimini amaçlayan şirket, "Katılım Sağlık" markası altında tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, acil sağlık, yabancı konuklar için sağlık ve seyahat sağlık sigortası gibi ürünler sunuyor.

Prim ödemeleri ve asistans hizmetleriyle öne çıkan Katılım Emeklilik, müşterilerinin seçkin sağlık kurumlarında mali kaygı duymadan hizmet almasına olanak sağlıyor. Şirket söz konusu hizmetle acil durumlarda hızlı müdahale imkanı sunarak mali yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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