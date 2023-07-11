Katılım Emeklilik, Dijital Kanallardaki Ürün Satış Portföyünü Genişletmeyi Hedefliyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, pandemiyle birlikte artan mobil şube kullanımının yüzde 50'lere ulaştığını belirterek, dijital kanallardaki ürün satış portföyünü daha da genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, pandemiyle birlikte artan mobil şube kullanımının yüzde 50'lere ulaştığını belirterek, "Kullanıcılarımız, daha nitelikli bir hizmete pratik şekilde ulaşabilir konuma geldi. Önümüzdeki süreçte dijital kanallardaki ürün satış portföyümüzü daha da genişletmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sincek, bireysel internet ve mobil şubelerini güncelleyerek daha kullanıcı dostu hale getirdiklerini kaydetti.

Gerek bireysel emeklilik gerekse sağlık, hayat ve ferdi kaza sigortaları branşlarında sundukları kapsamlı ürünleri bankalar, acenteler ve brokerlerin yanı sıra internet şubesi ve Katılım Cep mobil uygulaması gibi alternatif dijital alanlar üzerinden katılımcılarla buluşturmak için çalışmalarına hız verdiklerini belirten Sincek, dijital dönüşüm yatırımlarını artırdıklarını bildirdi.

Kullanıcıların, daha nitelikli bir hizmete pratik şekilde ulaşabilir konuma geldiğini belirten Sincek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte dijital kanallardaki ürün satış portföyümüzü daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Halihazırda 1.000'den fazla fiziki şube üzerinden ulaştığımız katılımcılarımıza 2023 yılıyla beraber artık daha da geniş bir ağ üzerinden hizmet vermek hedefindeyiz. Yakın zamanda internet şubemizi ve mobil şubemizi (Katılım Cep) güncelledik. Onları daha da kullanıcı dostu uygulamalar haline getirdik. Haliyle kullanıcılarımız, daha nitelikli bir hizmete oldukça pratik şekilde ulaşabilir bir konuma geldi.

Farklı branşlardan ürünlerimize şirketimizin uygulamaları aracılığıyla kullanıcılarımız artık rahatlıkla erişebiliyor, poliçeleri veya sözleşmeleri üzerinde kimi değişiklikleri hızla yapabiliyor ve bir sorunla karşılaştıklarında tarafımıza doğrudan ulaşabiliyor. Tüm bunlara ilaveten önümüzdeki süreçte ürün satışlarımızın bir kısmını da dijital alana kaydırmayı hedefliyoruz. Katılım Emeklilik olarak dijitalleşmenin pozitif etkilerini kullanıcılarımıza her bakımdan hissettirmek için çalışıyoruz."

"Dijitaldeki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Pandemi sürecinde artan mobil şube kullanımının artık kalıcı hale geldiğini aktaran Sincek, güncel verilere göre katılımcılarının yüzde 50'sinin internet ve mobil şubeleri kullandığını, bu katılımcıların, yaptıkları işlemlerin yüzde 35'ini dijital kanallar üzerinden yapmayı tercih ettiğini bildirdi.

Sincek, özellikle 18-35 yaş grubundaki katılımcıların dijital olanaklara ilgisinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Bu da bize dijital dönüşüm ve inovasyonun sektörümüzde için öneminin katlanarak artacağını işaret ediyor. Bu nedenle dijitaldeki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. BES segmentinde fon kullanım değişikliği yapmak isteyen katılımcılarımıza risk tercihlerine göre öneriler sunan Robo advice sistemimizi devreye alıyoruz. Temel planlar düzeyinde sunduğumuz online ürün satışlarımızda da portföyümüzü genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, yenilenen tasarımıyla Katılım Cep mobil uygulamasını kullanan Katılım Emeklilik müşterileri, kendileri ve yakınlarına ait BES sözleşmelerine ait plan özetlerini, birikim grafiğini ve devlet katkısı hak ediş planını takip edebiliyor, fon dağılımı değişikliği gerçekleştirebiliyor, katkı payı ödeme ve katkı payı değişikliği işlemlerini yapabiliyor, ödeme tercihlerini güncelleyebiliyor.

Sağlık branşında ise Katılım Sağlık uygulaması ile sağlık poliçelerinin güncel teminat haklarını öğrenebiliyor, hastane işlemleri için geri ödeme talep edebiliyor, kendilerine en yakın anlaşmalı sağlık kurumunu öğrenebiliyor.

10. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ, faizsiz sigortacılıktaki başarılarını uluslararası çapta iki ödülle taçlandırdı. Katılım Emeklilik, dünyanın seçkin iş dergilerinden World Business Outlook tarafından En Hızlı Büyüyen Tekafül Sigortası Şirketi Türkiye 2023 ve En İnovatif Sigorta Şirketi Türkiye 2023 ödüllerine layık görüldü.