Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 2021 yılında 716,5 milyar TL'yi aştı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı İkram Göktaş, "Katılım bankalarının toplam aktifleri 2020 yılı sonuna göre yüzde 64 artışla 716,5 milyar TL'yi aşarken, öz varlıkları yine aynı döneme göre yüzde 38 büyüme ile 36,3 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Katılım Bankaları, 2021 yılını reel sektöre sağladığı 392,2 milyar TL'lik finansman desteğiyle tamamladı." ifadelerini kullandı.

TKBB'den yapılan açıklamayla, katılım bankalarının 2021 yılı finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, katılım bankaları, yakaladıkları büyüme oranlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKBB Başkanı İkram Göktaş, katılım bankalarının 2013 yılından günümüze kadar sukuk ihraçları ile toplam 226,6 milyar TL tutarında fon topladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Katılım bankalarının 2021 yılında ihraç etmiş olduğu sukukların toplam hacmi 96,9 milyar TL seviyesindedir. Bu da Türk lirası cinsinden ilk ihracın yapıldığı 2013 yılında günümüze kadarki toplam ihraçların içerisinde yüzde 43'lük bir paya tekabül ediyor. Katılım Bankalarının toplam aktifleri 2020 yılı sonuna göre yüzde 64 artışla 716,5 milyar TL'yi aşarken, öz varlıkları yine aynı döneme göre yüzde 38 büyüme ile 36,3 milyar TL seviyesine yükselmiştir.

Katılım bankaları, 2021 yılını reel sektöre sağladığı 392,2 milyar TL'lik finansman desteğiyle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. TKBB olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere 4 sac ayağı üzerine inşa edilen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fikri liderliğini yaptığı Türkiye Ekonomi Modeli'nin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Ekonomimizin gücüne, ülkemizin geçmiş dönemdeki tecrübelerine ve en önemlisi de değişen durumlar karşısında hızlı hareket etme kabiliyetine güveniyor, 2022 yılında eğilimin yeni yatırımlar ile birlikte büyüme yönünde olacağını düşünüyorum."

"İstikrarın en önemli ayağı TL'yi güçlendirmek"

Göktaş, Türkiye Ekonomi Modeli'nin en önemli unsurlarından olan Kur Korumalı TL Mevduatı ve Katılma Hesabı'na vatandaşların ilgisinin sürdüğünü bildirdi.

Kur Korumalı TL Mevduatı ve Katılma Hesabı'na ilişkin rakamları da paylaşan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Yeni ürünün uygulamaya alınmasıyla birlikte kurdaki düşüş ve TL'nin değer kazanması Türkiye ekonomisinin geleceği açısından son derece önemli. Kurun makul seviyelerde oluşu finansal ve fiyat istikrarına katkı sunmanın yanında reel sektörün de canlanmasına olanak sağlıyor. Bize düşen ise önümüzdeki süreçte TL'nin değer kazanmasını hızlandıracak uygulamaların yaygınlaştırılmasına destek olmak ve vatandaşlarımıza yeni ürünü en doğru şekilde anlatmak. Geldiğimiz noktada, katılım bankacılığı sektörü olarak Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nın 71,7 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz."

Göktaş, üretim ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

İstikrarın en önemli ayağının TL'nin değer kazanması olduğunu belirten Göktaş, "Kur korumalı hesaplardan elde edilecek getirinin üzerinden alınan gelir vergisi stopaj oranı sıfır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz dövize olan talebini ve kur üzerindeki baskıyı azaltmak için devletimizin çıkardığı kur korumalı katılma hesabına yatırım yapmaları. Böylelikle hedeflenen finansal istikrarın sağlanmasına milletçe destek vermiş oluruz. TKBB olarak, tüm üye bankalarımız ile birlikte misyonumuza ve sorumluluğumuza sahip çıkarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza, iş dünyamıza ve ekonomimize olan desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.