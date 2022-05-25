"Katil arı" popülasyonundaki artışa rağmen kestane balı üretiminde düşüş beklenmiyor - Haberler

Türkiye Arı Yetiştiricileri Başkanı Ziya Şahin, kestane ağaçlarının kurumasına yol açan ve halk arasında "katil arı" olarak bilinen "gal arısı" popülasyonunun bu yıl daha fazla olmasına rağmen kestane balı üretiminde düşüş öngörmediklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestane ve bal üreticilerini zarara uğratan "gal arısı" popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından çalışmalar yapıldığını belirtti.

Her yıl bu arılardan söz edildiğini anlatan Şahin, OGM'nin bu arılarla mücadele için ciddi çalışma yaptığını, kestane ağaçlarının yoğun olduğu bölgelere laboratuvarlarda yetiştirilen ve söz konusu arıları yiyen "torymus sinensis" adlı böcekler bırakıldığını aktardı. Şahin, "Gal arısını yiyen böcekler üretiyorlar. Gal arılarının sayısı bu sene biraz daha fazla. Biz OGM'de Zirai Mücadele Daire Başkanıyla görüşüyoruz. Burada bir tehlikenin olmadığını ifade ediyorlar. Biz bunu sahada görüyoruz. Bu böceklerin daha fazla üretilmesi için efor sarf edilmesi gerekiyor. Kestane balı üretiminin düşmesini beklemiyoruz." diye konuştu.

Kestane balının önemine dikkati çeken Şahin, bunun üretiminin, diğer çeşitlerde olduğu gibi artırılması yönünde çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Şahin, Karadeniz bölgesinde kestane ormanları alanlarının genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Daha fazla üretim alanlarına ihtiyaç var. Üretim alanlarını geliştirdikçe daha fazla üretim yapabiliriz. Şu anda ülke içindeki ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. İhracat rakamlarını düşündüğümüzde çam balında 30-35 bin tonları üretiyoruz. İyi yıllarda bunun 15-20 bin tonunu ihraç ediyoruz. Ama bizim 110 bin hektarlık çam balı alanımız var, bunu da 200 bin hektar alana çıkarmalıyız. Hangi balı ele alırsak alalım, bizim geniş üretim alanlarına ihtiyacımız var. Dünyada kilometrekareye düşen arı sayısı 1, bizde ise 10 arı düşüyor."