Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda Aralık 2022'de en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2022'de katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 7 milyon 259 bin 375 ton, taş kömürü kokunda 420 bin 519 ton ve taş kömüründe 97 bin 307 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 7,9, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 15,7 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 802 bin 930 ton, taş kömüründe 3 milyon 374 bin 384 ton ve taş kömürü kokunda 483 bin 323 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, Aralık 2022'de taş kömürü teslimatının yüzde 61,9'u termik santrallere, yüzde 15'i kok tesislerine, yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,2'si termik santrallere ve yüzde 9'u demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94,2 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı bu dönemde yüzde 93 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 87, taş kömüründe yüzde 2,9 olarak belirlendi.