Taşkömürü ithalatı Haziran'da yüzde 82,1 arttı

Taşkömürü ithalatı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 82,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı.

Taşkömürü ithalatı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 82,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Haziran ayında 6 milyon 742 bin 313 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.

Taşkömürü üretimi Haziran ayında 132 bin 158 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 11,6 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Haziran ayında 399 bin 972 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

Taşkömürü ithalatı Haziran ayında 3 milyon 97 bin 483 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü ithalatı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 82,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 67,4 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 27 azaldı.

Haziran ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı Haziran ayında yüzde 104,7 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,3, taşkömüründe yüzde 5,1 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Haziran ayında taşkömürü teslimatının yüzde 61,1'i termik santrallere, yüzde 16,0'ı kok tesislerine, yüzde 12,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,1'i termik santrallere ve yüzde 9,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,0 ile demir-çelik sanayine yapıldı. - İSTANBUL