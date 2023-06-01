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Katar Enerji Şirketi Bangladeş'e LNG Tedarik Anlaşması İmzaladı

Katar Enerji Şirketi Bangladeş'e LNG Tedarik Anlaşması İmzaladı

Ekonomi Haberleri

Katar Enerji Şirketi, Bangladeş petrol şirketi PetroBangla ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış ve tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında 2026 yılı itibariyle Bangladeş limanlarına yıllık 1,8 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgazın teslim edileceği belirtildi.

Katar Enerji Şirketi'nin (Qatar Energy), Bangladeş petrol şirketi PetroBangla ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış ve tedarik anlaşması imzaladığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, devlete ait Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) ile Bangladeş petrol şirketi PetroBangla arasında LNG tedariki için uzun vadeli anlaşma yapıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında 2026 yılı itibariyle Bangladeş limanlarına yıllık 1,8 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgazın teslim edileceği aktarılan haberde, iki şirket arasındaki anlaşmanın 15 yıllık süreyle yapıldığı kaydedildi.

Haberde, Katar'ın söz konusu anlaşmayla Güney Asya bölgesindeki ortaklıklarını LNG'yle güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Katar Enerji Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Saad bin Şeride el-Kabi, Doha'da gerçekleşen imza töreninde, kendilerinin Bangladeş için en büyük LNG tedarikçisi olduklarını söyledi.

Kabi, Katar'dan Bangladeş'e yıllık 3,5 milyon ton LNG ihraç ettiklerine işaret etti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Ekonomi

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