Katar Dışişleri Bakanı: Son 20 yılda doğu ile batıyı birleştiren stratejik bir konumda güçlü ve istikrarlı bir altyapı kurduk

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin son 20 yılda benimsediği politika ve projelerle 'Doğu ile Batı'yı birleştiren stratejik bir konumda güçlü ve istikrarlı bir altyapının kurulmasına katkıda bulunduğunu' söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin son 20 yılda benimsediği politika ve projelerle "Doğu ile Batı'yı birleştiren stratejik bir konumda güçlü ve istikrarlı bir altyapının kurulmasına katkıda bulunduğunu" söyledi.

Dışişleri Bakanı Al Sani, "Küresel Büyümenin Yeni Bir Hikayesi" başlığıyla düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Al Sani, geçmişten ders alınarak ilerlemenin ülkesinin, ulusal ve kalkınma yaklaşımında benimsediği stratejilerden biri olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 yılda benimsediğimiz politika ve projelerimiz, Doğu ile Batı'yı birleştiren stratejik bir konumda güçlü, istikrarlı ve sağlam bir altyapının kurulmasına katkı sağladı."

Ülke ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Al Sani Katar'da petrol dışı sektörün 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 9,9, petrol sektörünün ise yüzde 4,8 büyüme gösterdiğini kaydetti.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için Katar'da ilk güneş enerjisi santralini açtıklarını hatırlatan Al Sani, bu istasyonun ülke enerjisinin yaklaşık yüzde 10'unu karşılamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Katar Ekonomik Forumu 25 Mayıs'a kadar devam edecek. Doha'da sürdürülen foruma dünyanın birçok bölgesinden yaklaşık 2 bin iş insanı katılıyor.