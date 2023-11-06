Katar, Çin ile enerji sektöründe işbirliğini övdü

Katar'ın Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Sherida Al Kaabi, Çin ile enerji sektöründe artan işbirliğini övgüyle söyledi. Al Kaabi, LNG satış ve alım anlaşması ile Kuzey Sahası Güney genişletme proje ortaklıklarının önemine vurgu yaptı.

DOHA, 6 Kasım (Xinhua) -- Katar'ın Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Sherida Al Kaabi, ülkenin enerji sektöründe Çin ile artan işbirliğinden övgüyle söz etti.

Katar Haber Ajansı'nın haberine göre, aynı zamanda Katar Enerji Başkanı ve CEO'su olan Bakan Saad bin Sherida Al Kaabi, Pazar günü Shanghai'da 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında düzenlenen Sinopec Forumu'nun açılışındaki konuşmasında bu gelişmenin altını çizdi.

Al Kaabi ayrıca kısa süre önce imzalanan 27 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satış ve alım anlaşması ile Kuzey Sahası Güney (NFS) genişletme proje ortaklıklarına ilişkin işbirliği anlaşmasının önemine vurgu yaptı.

Bakan, "2029 yılı itibarıyla tüm yeni LNG tedarikinin yaklaşık yüzde 40'ı Katar tarafından yapılacak. Dolayısıyla, dünyanın en büyük LNG üreticisi ile dünyanın en büyük enerji tüketicisi arasında daha güçlü bir ilişki kurulmasının, günümüzde enerji haritasını şekillendiren gerçeklerden kaynaklanan doğal bir gelişme olduğuna inanıyoruz" dedi.

Al Kaabi ayrıca Asya'nın, özellikle de Çin'in güçlü ekonomik büyümesinin küresel enerji talebini artırmadaki hayati rolünü vurguladı.

Katar dünyanın önde gelen LNG ihracatçılarından biri. Sinopec'e göre, NFS genişletme projesiyle yılda 16 milyon ton üretim kapasitesine sahip iki yeni LNG üretim hattı inşa edilecek.