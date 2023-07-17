Katar, 21. Uluslararası Sıvılaştırılmış Doğalgaz Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Katar, 2026'da düzenlenecek olan 21. Uluslararası Sıvılaştırılmış Doğalgaz Konferansı'na ev sahipliği yapacağını duyurdu. Konferans, enerjiye eşit erişim ve enerji güvenliği konularında tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Katar, 21. Uluslararası Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Konferansı "LNG 2026"ya ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) Halkla İlişkiler ve İletişim Departmanı Müdürü Lulva İbrahim Salat, Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen "LNG 2023" konferansının kapanışında bir konuşma yaptı.

Katar'ın "Kuzey Sahası Genişletme Projesi"ni hayata geçirdiği tarihte; 2026'da, 21. Uluslararası LNG Konferansı'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getiren Salat, "2026'da hepinizi Katar'da görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Salat, Katar'da düzenlenecek LNG 2026'nın "herkes için enerjiye eşit erişimin ve daha fazla enerji güvenliğinin nasıl sağlanabileceği" üzerine anlamlı bir tartışma olmasını umut ettiğini belirtti.

Her 3 yılda bir ihracatçı ve ithalatçı ülkeler arasında dönüşümlü olarak yapılan Uluslararası LNG Konferansı; Uluslararası Gaz Birliği, Gaz Teknolojisi Enstitüsü ve Uluslararası Soğutma Enstitüsü tarafından düzenleniyor.