Katalan Enerji Verimliliği Kümelenmesinden Türkiye'ye 'yenilenebilir enerji' övgüsü

Katalan Enerji Verimliliği Kümelenmesi (CEEC) Müdürü Francesc Ribera Grau, yenilenebilir enerji alanında Türkiye ile çok fazla ortak noktaları bulunduğunu belirterek, "Türkiye yenilenebilir enerjide iş geliştirmek için çok iyi bir ülke. Bunun farkındayız." dedi.

BEST For Energy projesi kapsamında İspanya'da düzenlenen çalışma ziyaretine katılan temiz enerji sektörü temsilcileri, CEEC ve Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı üyeleriyle bir araya geldi.

Grau, burada yaptığı sunumda, CEEC'in şu anda 185 üyeye ulaştığını, kümelenme olarak temiz enerjide güneş, jeotermal, biyokütle ve hidrojen gibi kaynaklara odaklandıklarını söyledi.

İspanya'nın enerji sektöründeki en büyük iki kümelenmesinden biri olduklarını dile getiren Grau, "Türkiye yenilenebilir enerjide iş geliştirmek için çok iyi bir ülke. Bunun farkındayız. Yenilenebilir enerji ve binalarda verimlilik gibi çeşitli alanlarda çok fazla ortak noktamız olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da son 1,5 yılda üye sayılarının iki katına çıktığını, gelecek yıllarda bu sayının çok daha artmasını beklediklerini ifade etti.

ENSİA'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Kalaycı, "Enerji dönüşümü, birden fazla temiz enerji kolunun birbirleriyle kombinasyonu sayesinde mümkün olacak ve ENSİA olarak tüm bu grubu kapsamaya çalışıyoruz. Türkiye temiz enerji sektöründe büyümek için uygun şartlara sahip. Çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin temiz enerji alanında bir üretim merkezi olacağına inanıyoruz." dedi.

BEST For Energy projesi kapsamında İspanya'ya düzenlenen çalışma ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İZKA ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden yetkililer ile Türkiye'den 25 temiz enerji sektörü iş temsilcisi yer alıyor.