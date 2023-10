Kastamonu'yu kalkındıracak dev projede yapım sözleşmesinde imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve 268 milyon 790 bin TL'ye ihaleyi kazanan firma ile Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti arasında yapım sözleşmesi imzalandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde inşa edilecek olan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ve elektrik şebekesi yapım ihalesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldı. 268 milyon 790 bin TL'ye kazanan Alya Gurup ile Devrekani TDİ OSB Müteşebbis heyeti arasında yapım sözleşmesi imzalandı. Buna göre, 2025 yılının Eylül alında Devrekani TDİ OSB'deki çalışmalar tamamlanarak hizmete alınacak.

"Beklenenden hızlı bir şekilde yapılarak umarım hizmete alınır"

Son gelişmeleri değerlendirmek üzere Kastamonu Ticaret Borsa'sında Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Meftun Dallı, "Beklenenden daha hızlı bir şekilde işin ilerleyeceğine inanıyorum. Şu anda ödeneğimizin 46 milyon lirası gelmiş durumda. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Hayırlı olmasını diliyorum. Devrekani TDİ OSB'nin beklenenden daha hızlı bir şekilde umarız yapılıp biter ve bir an önce bölgemizde hayvancılık yapan besicilerimize hizmet vermeye başlar. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Bu yıl harcanmak üzere 46 milyon liralık ödeneğimiz geldi"

Bu yılki çalışmalarda yapılacak harcamalar için 46 milyon liralık ödeneğin geldiğini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Organize sanayi bölgemizin kuruluş işlemleri yaklaşık 8 yıl önce başladı ve 20 Eylül tarihinde Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz Daire Başkanlığında ihalemiz yapılarak yüklenici firmamıza teslim edildi. İhale bedelimiz 268 milyon 907 bin lira olarak gerçekleşti. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde 24.5'lik bir kırımla. İki gün önce kredilendirme çerçevesinde bu yıl için harcanması gereken 46 milyon lira ödeneğimizde geldi" diye konuştu.

"OSB'miz, 2025 yılının Eylül ayında ilgili sözleşme gereği bitmiş olacak"

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin imzalanan sözleşme gereği 450 gün içerisinde bitirilerek kendilerine teslim edilmesi gerektiğini belirten Başkan Altıkulaç, "Yapılan ihalede parsel kazı ve dolguları yapılacak ki bu bizler için son derece önemliydi. Bilindiği üzere Devrekani'de Kurtşeyh Mahallesinde bin 290 dekar alanda mülkiyeti tamamen hazineye ait düşük vasıflı bir merada kuruluyor. Arazideki kot farklarından dolayı bizim bir takım çalışmalarda bulunmamız gerekiyordu. Bu kredilendirme çerçevesinde kazı dolgu işlerini de bu ihale çerçevesinde yüklenici firmamız yapacak ve 3 milyon metreküp bir kazı dolgu çalışması yapılması bekleniyor. İkincisi alt yapı ile ilgili yapılacak çalışmalar yollardır. Bununla ilgili plan ve proje işlemleri yaklaşık 1,5 yıl öncesine kadar projelendirme aşamasında hepsi teknik olarak hazırlanıp onaya sunuldu. Üçüncüsü alt yapı ve içme suyudur. Dördüncü alt yapı yağmur suyu ve beşinci alt yapı ise elektrik dağıtım şebekeleridir. Altında alt yapımız çevre aydınlatması ve yedinci alt yapı çalışması da telefon şebekesiyle ilgilidir. Bunların hepsi firmamız tarafından yapılacak. Yetki yazımızı da aldık Tarım ve Orman Bakanlığından, resmi olarak ilgili firma yetkilisiyle noter huzurunda az sonra sözleşmemizi yapacağız. Sözleşme yapıldıktan 5 iş günü içerisinde ilgili firmaya yer teslimi yapmamız gerekiyor. Ondan sonra ilgili firma Devrekani'deki çalışmalarına başlayacak. Şu ana kadar yüklenici firma ihaleyi aldıktan sonra Devrekani nezdinde ön çalışmalarını da vakit kaybetmeksizin başlattı. Projemiz, 2025 yılının Eylül ayında ilgili sözleşme gereği bitmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Devrekani OSB'yi, yüzde 100 hibeyle bölgemize kazandırıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığınca Devrekani TDİ OSB'nin yapım sözleşmesinin yaklaşık maliyetinin 355 milyon 954 bin lira olarak belirlendiğine işaret eden Başkan Altıkulaç, "20 Eylül'de yapılan ihaleye iki tane firmamız katıldı. Yüzde 24.51 kırım ile Alya Grup 268 milyon 790 bin TL'ye ihaleyi kazanmış oldu. Yer teslimini yaptıktan sonra ilgili firma alt yapıyla ilgili çalışmalarına başlayacak. 46 milyon liralık bir ödeneğimiz geldi. Devrekani TDİ OSB Müdürlüğümüze yatırım yapmak üzere arsa tahsisiyle alakalı müracaatları da yapmaya başladılar. Bununla alakalı ilgili tahsisin yönteminin ne şekilde olacağı, fiyatının nasıl belirleneceği alakalı son istişarelerimizi yaptıktan sonra müracaatçılara arsa tahsisiyle ilgili somut adımları atmak istiyoruz. Organize Hayvancılık Bölgeleriyle alakalı ülkemizde hibe oranlarına bakıldığında Kars OSB yüzde 80 hibeyle, Eskişehir Beylikova OSB yüzde 60 hibeyle, Ankara Çubuk OSB yüzde 80 hibeyle bölgelerine kazandırılmış fakat şu anki projemiz bölgemizin jeopolitik konumu sebebiyle Devrekani OSB yüzde 100 hibeyle kazandırılmış olacak. Sanayi parsellerini ihale usulüyle bizim ilgili yatırımcılara vermemiz gerekiyor. Sanayi parseli haricinde olan parselleri ise alt yapı katılım payı belirlenmesiyle ilgili yatırımcılara bizim kazandırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bölgemize Et ve Süt Kurumunun gelmesi için çalışmalarımız sürüyor"

Devrekani'ye Et ve Süt Kurumunun gelmesini planladıklarını anlatan Başkan Altıkulaç, "Devrekani'de İlçe Kaymakamlığımız önünden OSB'nin Devrekani'ye en yakın noktası ölçüldüğünde 4,5 kilometre uzunluğunda bir mesafemiz var. Biz, bunana çevreye etkisi nasıl oluyor diye yaklaşık 1 yıl süren çalışma neticesinde ÇED raporu alırken bunu değerlendirdik ve bunu hem ÇED raporu ilgilileri hem de konu paydaşları, bölgedeki yerleşik düzene olumsuz teşkil edecek herhangi bir durumun olmadığını ifade ettiler. Şu anda herhangi bir problemimiz yok. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Beyefendi, Kastamonu'muza yaptıkları ziyarette bölgemize ET ve Süt Kurumunun bir et kombinesini planladıklarını burada ifade etmişlerdi. Bununla ilgili biz, aramızda bir kez daha fikir alışverişinde bulunduktan sonra bir heyetle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığının ziyaret edilerek, bu yol haritasının ne şekilde olacağını öğrenip, o yol haritası çerçevesinde adım atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Altıkulaç'ın sunumunun ardından Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile ihaleyi kazanan firma yetkisi arasında noter huzurunda yapım sözleşmesi imzalandı. - KASTAMONU