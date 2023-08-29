Kastamonu, Sinop ve Çankırı'dan Temmuz Ayında Yapılan İhracat ve İthalat Açıklandı

TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerinden Temmuz ayında yapılan ihracat 45 milyon 988 bin dolar olurken, ithalat ise 29 milyon 44 bin dolar oldu.

TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerinden Temmuz ayında yapılan ihracat 45 milyon 988 bin dolar olurken, ithalat ise 29 milyon 44 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kastamonu Bölge Müdürlüğü, "Dış Ticaret İstatistikler-Temmuz 2023" verilerini açıkladı. Buna göre TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin Temmuz ayındaki ihracatı 45 milyon 988 bin dolar, ithalatı da 29 milyon 44 bin dolar oldu.

2023 yılı Temmuz ayında Kastamonu'dan yapılan ihracat 10 milyon 123 bin dolar olarak açıklandı. Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,8 azaldığı görüldü. Kastamonu'nun 2023 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise 14 milyon 155 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,1 azaldığı görüldü. Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi Temmuz ayında 24 milyon 278 bin dolar oldu.

2023 yılı Temmuz ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 31 milyon 695 bin dolar olarak açıklandı. Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 arttığı görüldü. Çankırı'nın 2023 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise 12 milyon 263 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azaldı. Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Temmuz ayında 43 milyon 958 bin dolar oldu.

2023 yılı Temmuz ayında Sinop'tan yapılan ihracat 4 milyon 170 bin dolar olarak açıklandı. Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 arttığı görüldü. Sinop'un 2023 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise 2 milyon 626 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 302,1 arttı. Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Temmuz ayında 6 milyon 796 bin dolar oldu. - KASTAMONU