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Kastamonu haberleri! Düzce'de kayıtlı araç sayısı 124 bine yaklaştı

Ekonomi Haberleri

Kastamonu haberleri! Düzce'de kayıtlı araç sayısı 124 bine yaklaştı

Kastamonu habere göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 124 bine yaklaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 124 bine yaklaştı. Otomobilden sonra en fazla araç motosiklet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 123 bin 643 olmuştur. İlde araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 272 otomobil, 2 bin 619 minibüs, bin 488 otobüs, 18 bin 974 kamyonet, 4 bin 944 kamyon, 20 bin 675 motosiklet, 13 bin 242 traktör, 429 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Tragger Düzce Ekonomi Haberler

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