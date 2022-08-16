Kastamonu haberleri! Bakan Nebati: Motorlu Araç Sektöründe Haksız Fiyat Artışına Sebep Olan 100 Bin Mükellef Radarımıza Takıldı

Gelen Kastamonu haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, araç sektöründe fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, araç sektöründe fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.

Nureddin Nebati, araç sektöründeki fahiş fiyat artışına neden olanlara yönelik başlatılan çalışmalara ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Kayıt dışı ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiğini belirten Nebati'nin açıklaması şöyle:

"100 BİN MÜKELLEF BAKANLIĞIMIZIN RADARINA TAKILDI : Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlıyız. Radar sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım-satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef, Bakanlığımızın radarına takıldı.

ARAÇ ALIM-SATIMI KISKAÇ ALTINDA: Buna ek olarak, sıfır ve ikinci el araç alım-satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor."