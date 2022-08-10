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Kastamonu haberi: Galerici esnafından sıfır araç al-sat düzenlemesine destek

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Kastamonu haberi: Galerici esnafından sıfır araç al-sat düzenlemesine destek

Kastamonu haberlerine göre Ordu Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi ve Dernek Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaya koymayı planladığı sıfır otomobil al-sat düzenlemesinin piyasadaki dengeyi sağlamak adına yapılan bir çalışma olduğunu söyledi.

Ordu Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi ve Dernek Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaya koymayı planladığı sıfır otomobil al-sat düzenlemesinin piyasadaki dengeyi sağlamak adına yapılan bir çalışma olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından sıfır otomobile getirilmesi planlanan al-sat düzenlemesinin kimseyi mağdur etmeyeceği görüşünde olduğunu belirten Hüseyin Kokuroğlu, "Bu sistemle birlikte bayiden çıkan bir aracın sahaya sürülmeden piyasadaki şişkinliği denetlemek adına bir düzenleme getirilmesi için uğraşılıyor. Devletimizin aldığı karar mutlaka kimseyi mağdur edecek bir karar değildir. Bu çalışma ile birlikte araç piyasasında olacak değişikliklere bakmak gerekiyor. Galerici esnafı dışında piyasaya el altından araç sürenlerin devletimizin kontrol altına tutacağı bir çalışma gerçekleştirmesini arzu ediyoruz" dedi.

Araç fiyatlarındaki yükselişin el altından yapılan satışların neden olduğuna dikkat çeken Kokuroğlu, bunun artık bir sektör haline geldiğini, insanların fiyatlar yükselecek düşüncesi araç satın aldıklarını sözlerine ekledi.

Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi ve Dernek Başkan Yardımcısı Salim Palabıyık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 54 TL olarak açıklanan fındık fiyatları sonrası ikinci el ve sıfır kilometre araç satışlarında hareketlilik beklediklerini ifade etti. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Tragger Ordu Ekonomi Haberler

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