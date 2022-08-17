Kastamonu ekonomi haberi | MASFED, ikinci el araç satışına ilişkin yeni düzenlemeyi Danıştay'a taşıyacak

Kastamonu ekonomi haberi | Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili Danıştay'a başvuracaklarını bildirdi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili Danıştay'a başvuracaklarını bildirdi.

Erkoç, Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil satışında "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı getiren düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de 70 bin kayıtlı motorlu araç satıcısı bulunduğunu belirten Erkoç, "Anayasa'nın 49. maddesine ters düşen ve sektörün görüşleri alınmadan yapılan bu düzenlemeyle ilgili Danıştay'a başvuracağız." ifadesini kullandı.

Erkoç, kayıtlı olmayan, vergi ödemeden merdiven altı yöntemlerle araç alım satımı yapan kişilerin piyasa dengesini bozduğunu, düzenleme kapsamına girmeyen bireylerin, araç alıp satmaya devam edeceklerini belirtti.

Fiyatların düşmesi ve piyasanın dengeye kavuşması için kalıcı ve köklü çözümler gerektiğini savunan Erkoç, "Bakanlığımızın sektörümüzün de görüşünü alması, ikinci el motorlu araç satıcıları olarak bizim de çözüm önerilerimizi iletiyor olmamız, hep birlikte bu sıkıntıları aşma konusunda sürece katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.