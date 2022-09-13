Kastamonu ekonomi haberi | Kastamonu'da su baskınından etkilenen işletmeler 'Acil yardım destek kredisi' alabilecek

Kastamonu'da su baskınından etkilenen iş yerleri "Acil yardım destek kredisi" kullanabilecek.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (KATSO) yapılan yazılı açıklamada, 3 Eylül'de kentte etkili olan sağanağın iş yerlerinde su baskınlarına neden olduğu hatırlatıldı.

KATSO ve KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğünün işbirliği içinde Bakanlık nezdinde yürütülen girişimlerin olumlu sonuçlandığı belirtilen açıklamada, su baskınından etkilenen işletmelerin, Valilik komisyonu tarafından tutulan tutanak ile KOSGEB'e başvurarak faizsiz, ilk yılı ödemesiz, iki yıl geri ödemeli kredi kullanabilecekleri duyuruldu.

Kredi faizinin KOSGEB tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, işletmelerin büyüklüklerine göre 100 bin lira ya da 200 bin lira tutarında kredi kullanabilecekleri, selden etkilenen işletmelerin Kastamonu Valiliği tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonunda tutulan tutanakları ile KOSGEB Kastamonu Müdürlüğüne başvuracakları, KOSGEB'in desteklediği sektörlerdeki işletmelerin 8 ayrı bankadan birine kredi için başvuracağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, işbirliğinden dolayı KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol de KOSGEB'in şiddetli yağışlardan zarar gören işletmelerin yanında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Haziran ayı sonunda ilçelerimizde yaşanan sel felaketinin ardından Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop illeri afet bölgesi ilan edilmişti ve KOSGEB desteği ile buluşmuşlardı. Son olarak geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden zarar gören işletmeler de, kurumumuzun desteklediği sektörlerde faaliyet göstermeleri kaydıyla, Acil Yardım Destek Kredisi'nden faydalanacaklar. Faizini KOSGEB'in karşılayacağı kredinin ilk yılı ödemesiz, sonraki iki yıl geri ödemeli olacak."