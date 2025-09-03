Kastamonu'dan Temmuz Ayında 38 Milyon Dolar İhracat Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2025 yılı Temmuz ayında ihracat 38 milyon 510 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, Kastamonu'da Temmuz ayında ihracat 38 milyon 510 bin dolar oldu. Temmuz ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 12 milyon 590 bin dolar ile "materyallerin geri kazanımı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 12 milyon 45 bin dolar ile "kimyasal gübre ve azotlu birleşiklerin imalatı" ürün grubu, 3 milyon 532 bin dolar ile "diğer demir dışı metallerin imalatı" ürün grubu takip etti. Temmuz ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 56 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Temmuz ayında Kastamonu'dan 58 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 12 milyon 590 bin dolar ile Belçika yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 8 milyon 252 bin dolar ile Litvanya olurken üçüncü sırada 2 milyon 951 bin dolar ile Mısır bulundu.

Kastamonu'nun 2025 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise 6 milyon 185 bin dolar oldu. 68 farklı ürün grubunda gerçekleşen ithalatın ilk üç sırasında 2 milyon 235 bin dolar ile "kimyasal ve gübreleme amaçlı ürünlerin imalatı" ürün grubu, 1 milyon 184 bin dolar ile "dokuma" ürünlerin imalatı ve 530 bin dolar ile "ölçme,test etme,yönlendirme ve kontrol teçhizatı" ürün grubu yer aldı. Temmuz ayında Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 335 bin dolar ile Suriye yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 125 bin dolar ile İtalya ve üçüncü sırada 1 milyon 71 bin dolar ile Çin yer aldı. Temmuz ayında Kastamonu'ya 30 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti.

Öte yandan, Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu'da yüzde 622,7 oldu. - ÇANKIRI