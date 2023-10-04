Kastamonu'da Yüzde 90 Tamamlanan Akbük Barajı Tarım İçin Can Suyu Olacak

Kastamonu'da yapımı yüzde 90 tamamlanan Akbük Barajı, 5 bin 860 dekar araziye can suyu olacak. Barajın tamamlanmasıyla birlikte sulama maliyetleri düşecek ve verim artacak.

Kastamonu'da yapımının yüzde 90'ı tamamlanan Akbük Barajı 5 bin 860 dekar araziye can suyu olacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

Tosya Akbük Barajı'nda çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının devam ettiği projede yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranının aşıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını vurguladı.

Akbük Barajı'nda şu anda, gövde dolgusu, dolusavak betonarme imalatları, enjeksiyon imalatlarının devam ettiğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"inşaatta 1 milyon 50 bin metreküp kaya ve kaya ufağı dolgu, 180 bin metreküp kil dolgu, 25 bin 700 filtre kum, 25 bin metreküp filtre çakıl ve 12 bin 300 metreküp filtre tüvenan imalatları, 3 bin 900 metreküp beton imalatları tamamlanmıştır. 1 milyon 413 bin 744 metkeküplü gövde dolgusunun yüzde 95'ini tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. En kısa sürede projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz."

Barajın bölge tarımı için büyük önem taşıdığına işaret eden Balta, "Akbük Barajı sayesinde Tosyalı çiftçilerimiz modern sulama ile tanışacak. 5 bin 860 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak Tosyalı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 10 milyon lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.