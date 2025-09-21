Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 169 Bin 580'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 169 bin 580 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla Kastamonu'da trafiğe kayıtlı toplam 169 bin 580 adet taşıtın yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 22,5'ini traktör, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kastamonu'da Ağustos ayında 804 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 804 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 53,0 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,0 ile otomobil, yüzde 19,4 ile traktör ve yüzde 4,4 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 98 adet azaldı. - KASTAMONU