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Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 160 Bin 049'a Ulaştı

Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 160 Bin 049'a Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Eylül ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bin 049 olarak belirlenirken, Eylül ayında 736 yeni araç kaydedildi. Motosikletler kayıt yaptıran araçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bin 49 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 160 bin 049 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,2'sini otomobil, yüzde 23,1'ini traktör, yüzde 13,2'sini kamyonet, yüzde 12,4'ünü motosiklet, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Kastamonu'da Eylül ayında 736 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 736 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 62,0 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile otomobil, yüzde 15,4 ile traktör ve yüzde 5,3 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 14 adet azaldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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