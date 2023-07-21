Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 147 Bin 375 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 147 bin 375 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 46,2'sini otomobil, yüzde 23,8'ini traktör, yüzde 13,7'sini kamyonet, yüzde 9,9'unu motosiklet, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 147 bin 375 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 147 bin 375 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 46,2'sini otomobil, yüzde 23,8'ini traktör, yüzde 13,7'sini kamyonet, yüzde 9,9'unu motosiklet, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. - KASTAMONU