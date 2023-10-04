Kastamonu'da Süt Üretimi ve Kalitesini Artırma Projesi Tamamlandı

Kastamonu'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan yüzde 75 hibe destekli "Kastamonu Süt Üretimi ve Kalitesini Artırma Projesi" çerçevesinde satın alınan süt soğutma tankları, mobil süt konteynırları ve süt nakil aracı hak sahiplerine teslim edildi.

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan "Kastamonu Süt Üretimi ve Kalitesini Artırma Projesi", Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nca (KUZKA) desteklenmeye layık görüldü. Bu çerçevede yüzde 75 hibe destekli projede 14 adet süt soğutma tankı, 2 adet mobil süt konteyneri,1 adet süt nakil aracı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilerek temin edilen 8 adet süt soğutma tankı ile toplam 22 adet tank, Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de gerekli şartları sağlayan yetiştiricilere teslim alınan tankları hak sahiplerine teslim etti.

Teslim programına Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İl Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Burak Eminoğlu, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan ile hak sahipleri ve yetiştiriciler katıldı.

Teslim töreninde konuşan Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, 14 adet süt soğutma tankı, 2 adet mobil süt konteyneri,1 adet süt nakil aracı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilerek temin edilen 8 adet süt soğutma tankı ile toplam 22 adet tankın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edildiğini ve kendilerinin de gerekli şartları sağlayan yetiştiricilere düzenledikleri program ile teslim ettiklerini söyledi.

"Kastamonu Süt Üretimi ve Kalitesini Artırma Projesi" ile sütün daha hijyenik, planlı ve organize bir şekilde dağıtılmasının sağlanacağını belirten Pehlivan, "Hazırladığımız proje ile birlikte yetiştiricilerin süt işleyen firmalar arasında bir köprü görevi üstlenerek sütün daha hijyenik, planlı ve organize bir halde dağıtılması ve pazarlanmasına imkan sağlayacak. Halihazırda üretilen sütlerin soğuk zincire dahil edilerek pazarlanmasıyla çiftçilerimizin hayvancılıktan elde ettikleri kazancın artırılması ve yine bu proje ile satın alınan süt taşıma aracıyla pazara ulaşmak kolaylaşacaktır. Bu sayede bölgemizin tarımsal kalkınmasının sağlanması kırsal alanda üretilen özellikle soğuk zincire dahil edilemeyen sütlerin kalite parametrelerini tespit ederek üreticilerimizin devlet desteklerinden azami oranda faydalanabilmelerinin sağlanması kaliteli ve daha fazla gelir getirici süt elde etmek hedeflenmektedir. Proje ile Kastamonu'da tarımsal faaliyetlerde ilerleme sağlanacaktır. Bölge nüfusunun büyük bir kısmı kırsalda yaşadığı ve gelir kapısının tarım olduğu düşünüldüğünde etkilerinin de fazla olacağı düşünülmektedir. Proje ile hayvancılığın geliştirilmesinde pozitif etki olacaktır. Özellikle süt üretimi ve kalitesini artıracak ve üreticilerin gelirleri artacaktır. İlimize ve yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi. - KASTAMONU