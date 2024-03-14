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Kastamonu'da Şubat Ayında 349 Konut Satıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Şubat ayında 349 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Şubat ayında 349 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Şubat ayında Kastamonu genelinde konut satışları 349 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttığı görülürken, Kastamonu, Şubat ayında konut satış sayısı bakımından 54. il oldu. İl genelinde ipotekli konut satışları 35 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,0 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 10,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 6 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 29 tanesinin de ikinci el satış oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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