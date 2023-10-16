Kastamonu'da Patates Hasadı: Fiyatlardan Memnun Üreticiler

Kastamonu'da 7 bin 320 dekar alanda yaklaşık 22 bin ton patates hasadı yapıldı. Üreticiler, fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

Kastamonu'da 7 bin 320 dekar alanda yaklaşık 22 bin ton patates hasadı yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda 18 bin ton olan patates hasadı halen devam ederken kilosu 15 ila 20 lira arasında satılıyor. Üreticiler, fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

Kastamonu'da üreticilerin Nisan ve Mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı. Günlüğü 400 lira olan patates toplama işçileri, sıcak havada tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor. Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor. Kastamonu'da il genelinde 7 bin 320 dekar alanda ekilen patatesten yaklaşık 22 bin ton rekolte bekleniyor. Dekar başına 2 ila 2,5 ton patates alınırken, kilosu da 15 liradan alıcı buluyor. Çiftçiler, hem aşığı yağışlı hem de kurak giden dengesiz yağışlar sebebiyle verimin iyi olduğunu ve fiyatlardan da memnun olduklarını söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda 18 bin ton patates hasadı yapılırken, ekim alanının artmasıyla bu yıl rekolte 22 bin tona kadar yükseldi.

"Hem fiyat olarak hem verim olarak şükür, yüzümüz gülüyor"

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Kasaplar köyünde patates üreticiliği yapan Necmettin Bakar, "Bu işi 20 yıldır yapıyorum. Bu yıl 30 dönüm alanda patates ektim. Makineleşmeye geçince daha fazla ekiyoruz. Nisan ayında patatesin ekimini yapıyoruz, Eylül ayında hasadına başlıyoruz" dedi.

Dengesiz yağışlar sebebiyle zorluk çektiklerini söyleyen Bakar, "Bu yıl işlerimiz kolay olmadı tabii ki, yağmurlar ve kuraklık işimizi zorlaştırmıyor değil. Bu yıl verim Allah'a şükür iyi. Bu verimde sıfır tohum ekmemizin de faydası var. Bu yıl kuraklık biraz bizi yordu. Normalde 2 defa su atarken bu sefer 4 defa atmak mecburiyetinde kaldık. Bu da ister istemez maliyetlerimizi arttırdı" diye konuştu.

Bu yıl patatesin kilosunun 15 liradan satıldığına değinen Bakar, "Bu yıl toptan olarak kilosu 15 TL'den sattım. İlerleyen senelerde umarız fiyatı artar. Çünkü hem yer fiyatları hem mazot gübre fiyatları yükseldi. Doğal olarak maliyetimiz yükseldi. Tabii ki satışımızda artması lazım. Bunlara rağmen bu yıl patates yüzümüzü güldürdü, buna şükür" şeklinde konuştu.

"Tarlada patatesin irisini ve küçüğünü birbirinden ayırıyoruz"

75 yaşında tarlada patates hasadında çalıştığını belirten Mükerrev Varol ise "Bu işi buldukça yapıyoruz. Kendimiz ekmediğimizden mütevellit yevmiyeci olduğumdan iş bulduğumda yapıyorum. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işinde zorlukları elbet mevcut. Mesela çok yağış olduğu günlerde tarlalara giremiyoruz. Bu gibi zorluklar ile karşılaşıyoruz. Tarlada patatesin irisini ve küçüğünü birbirinden ayırıyoruz. Ekip olarak yapınca hızlıca yapılıyor. Arkadaşlar güzel, iş verenimiz güzel, işten de memnunuz. Bir derdimiz yok Allah'a şükür" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU