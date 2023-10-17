Kastamonu'da Ormanların Katma Değeri Tartışıldı

Kastamonu'da, ormanlardan daha fazla katma değer sağlanması için yapılabileceklerin görüşüleceği "Cumhuriyetin 100. Yılında Kastamonu Çalıştayı" öncesi son hazırlık toplantısı yapıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Orman Bölge Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ormanların şehrin en önemli gücü olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun orman emvali konusunda ülke genelinde ön sıralarda bulunduğuna işaret eden Sönmezoğlu, dünyanın en büyük yonga levha fabrikaları arasındaki iki fabrikanın Kastamonu'da olduğuna dikkati çekti.

Ormanda gerekçesiz hiçbir ağacın kesilmediğini, kesimlerin ormanların daha iyi gelişmesi için yapıldığını vurgulayan Sönmezoğlu, şöyle devam etti:

"Kastamonu'nun yıllık orman ürününün değerlendirilmesi 4 milyon 265 bin metreküptür. Son 4 yıldır 2 milyon 600 bin metreküp noktasına eriştik. Türkiye'nin ortalama değerlerini dikkate aldığımızda, Kastamonu ormanlarında yıllık 3 milyon 250 bin metreküp orman servetinin alınması, ormancılık sisteminin sağlıklı şekilde uygulanması için gerekli. Bu, kabaca 600-700 bin metreküp daha orman emvali üretimi yapılacak demektir. Sadece bu kadar kabuklu gövde ağacı emvalinin üretimi, yöre insanımıza en az 1,5 milyar liralık değer bırakacaktır. Üretim artışıyla civarda faaliyet yürüten, Türkiye levha sektörünün yüzde 11'ini üreten firmaların daha kolay ham maddeye erişmesi mümkün olacak."

Kastamonu'da hiç müdahale görmemiş 16 bin 500 hektar kestane ormanı bulunduğunu belirten Sönmezoğlu, şunları kaydetti:

"Kestane ormanlarını beklediğimiz düzeye getirdiğimiz zaman, sadece kestane meyvesinden 500 milyon lira gelir elde etmemiz mümkün. Bu alanın tamamını bal üretimine uygun hale getirebilsek, her noktaya arı kovanları koymak suretiyle bal üretimi yapsak, 50 milyar lira gelir elde edebiliriz. Petrol tükenecek bir kaynaktır ama bu bitkiler, bu ağaçlar sürekli bize meyve verir. Onun için sadece kestaneyle ilgili yapılması gerekenleri yapsak, Kastamonu'daki 880 bin hektar ormandan elde edeceğimiz hasıladan 10 kat daha fazla gelir elde etmemiz mümkün."

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise kentin ormancılığın başkenti olduğunu ama potansiyelin ekonomik değere dönüşmediğini ifade etti.

Toplantıya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Kastamonu Çalıştayı"nın 29 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.