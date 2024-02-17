Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Ocak ayında 282 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayı konut satış verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Ocak ayında 282 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 azaldığı görüldü. Kastamonu, Ocak ayında konut satış sayısı bakımından 54. il oldu. İl genelinde ipotekli konut satışları 18 adet oldu. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,9 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 4 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 14 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. - KASTAMONU