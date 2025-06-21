Kastamonu'da Mayıs Ayında 479 Konut Satıldı

Kastamonu'da Mayıs Ayında 479 Konut Satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kastamonu'da Mayıs ayında toplam 479 konut satışı gerçekleştirildi. İpotekli satışlar geçen yıla göre 69 adet artış gösterirken, ilk el konut satışları da 37 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Mayıs ayında 479 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Mayıs ayında Kastamonu genelinde konut satışları 479 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 71 adet arttı. Mayıs ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 73 adet oldu. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 69 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 14,4 oldu. İpotekli satılan konutların 19 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 50 tanesi de ikinci el satıştan oluştu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 30 adet artarak 410 adet oldu. Mayıs ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 85,6 oldu. Mayıs ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 37 adet artarak 148 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 30,9 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 34 adet artarak 331 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 69,1 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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