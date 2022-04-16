Kastamonu'da Mart ayında 534 konut satıldı - Haberler

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Kastamonu'da Mart ayında 534 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kastamonu'da Mart ayında 534 konut satıldı

TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kastamonu'da Mart ayında 534 konut satıldı.

KASTAMONU (İHA) - TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kastamonu'da Mart ayında 534 konut satıldı.

TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından '2022 Mart Konut Satış İstatistikleri' açıklandı. Verilere göre Mart ayında Kastamonu'da genelinde 534 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 oranında arttığı görüldü. Mart ayında Kastamonu, konut satış sayısı sıralamasında 51. il oldu. Kastamonu'nun il merkezinde de Mart ayında 316 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 59,2 oldu. Kastamonu'da konut satışlarının 136'sını ipotekli konutlar, diğer satışları ise 398 konut oluşturdu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu, konut, Mart, Ekonomi, Haberler

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