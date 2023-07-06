Kastamonu'da Kurban Bayramı'nda il dışına götürülen kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, Kurban Bayramı'nda il dışına götürülen kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını açıkladı. Pehlivan, besicilerin fiyatlardan ve satıştan memnun olduğunu belirtti.

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, Kurban Bayramı'nda il dışına götürülen kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını söyledi.

Pehlivan, gazetecilere, ilçeler dahil olmak üzere 3 bin 600 civarı büyükbaş, 500 civarında ise küçükbaş hayvanın il dışına götürüldüğünü söyledi.

Bu kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade eden Pehlivan, besicilerin fiyatlardan ve satıştan memnun kaldığını belirtti.

Pehlivan, il dışına gerçekleştirilecek olan satışların daha çok artmasını umduklarını kaydetti.

Çevreli köyünde şap hastalığı görülmesi nedeniyle 10 kilometrelik alanda hayvan hareketliliğinin kısıtlandığını anlatan Pehlivan, bu kapsamında 4 Temmuz'da kentteki hayvan pazarının da tedbir olarak kapatıldığını hatırlattı.

Pazarda hayvanların satıldığı esnada ve sonrasında tüm tedbirleri alarak dezenfeksiyon ve hijyen işlemleri yaptıklarını aktaran Pehlivan, pazarın yaklaşık bir ay kapalı kalacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.