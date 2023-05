Kastamonu'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için proje imzalandı

Kastamonu'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve işletmelerin kapasitesinin artırılması amacıyla "Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var" projesinin ikinci etap protokolü imzalandı.

Kastamonu Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zonguldak Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında 23 Kasım 2021'de imzalanan projenin ilk etabında 11 yetiştiriciye 819 koyun, faizsiz olarak 7 yıl geri ödemeli verildi.

Kastamonu Valiliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var" projesinin ikinci etap protokolü imzalandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere, küçükbaş hayvancılık konusunda eksiklikleri olduğunu söyledi.

Kentte küçükbaş hayvan sayısını artırmak için çalışmaya başladıklarını anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Coğrafyamızın yüzde 68'i son derece verimli ormanlarla kaplı. Bunun yanı sıra bu muhteşem coğrafya Türkiye'nin en güzel yaylalarını, meralarını bünyesinde barındırıyor. Meralar ve yaylalarda nispeten büyükbaş hayvan görüyoruz ama özellikle küçükbaş hayvan konusunda maalesef çok büyük eksiğimiz var. Bakanlık, valilik, özel idare olarak ilgili meslek odalarındaki arkadaşlarımızla sorumluluk yüklenmek ve küçükbaş mevcudiyetini artırmak isteyen çiftçilerimizle imkan sağlamak, desteklemek konusunda Ziraat Bankası ile işbirliğine gittik. Bu konuda ilk projemizi geçen sene Araç ilçesinde gerçekleştirmiştik. Bunun devamının geleceğini de söylemiştik. Bugün inşallah ikinci etabını başlatacağız."

Küçükbaş hayvan konusunda çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Çakır, "Yeter ki 'çalışmak istiyorum' diyen çiftçimiz gelsin. Valilik olarak her konuda desteklere hazırız. Uçsuz bucaksız meralarımız maalesef potansiyelin çok çok altında hayvan varlığına sahip. Bunları gördüğümde üzülüyorum. Süt, et ve tarımsal üretim fiyatlarının nispeten çiftçilerimizin istediği seviyeye gelmesinin bu konuda ilimiz genelinde ciddi canlanmayı beraberinde getirdiği bir gerçek. Diğer destekler konusunda da her türlü çalışmayı yapıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Vali Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Kastamonu Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Cambaz ve Ziraat Bankası Şube Müdürü Metin Özcivelek arasında protokol imzalandı.