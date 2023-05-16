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Kastamonu'da konut satışları düştü

Kastamonu'da konut satışları düştü

Ekonomi Haberleri

Kastamonu'da konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 azaldığı görüldü.

Kastamonu'da konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 azaldığı görüldü. Nisan ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 54. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilen bilgilere göre, Kastamonu'da Nisan ayında 286 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 azaldığı görüldü. Nisan ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 54. il oldu. Diğer konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 azalarak 214 adet oldu. Nisan ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 74,8 oldu.

Kastamonu'da ilk el konut satış sayısı 86 adet olarak gerçekleşerek, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azaldı. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 30,1 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 azalarak 200 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 69,9 oldu. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Kastamonu Ekonomi Haberler

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