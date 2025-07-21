Kastamonu'da Konut Satışları Artış Göstermeye Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kastamonu'da 2025 yılı Haziran ayında toplam 405 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK'in "Konut Satış İstatistikleri Haziran 2025" bültenine göre, geçen yılın aynı dönemine göre 40 konutluk artış yaşandı. Kastamonu Merkez ilçesinde 210 konut satışıyla toplam satışların yüzde 51,9'u gerçekleşti.

Haziran ayında 42 adet ipotekli konut satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre 15 adetlik artış gösterdi. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 10,4 olurken, bu satışların 19'u ilk el, 23'ü ikinci el konutlardan oluştu.

Diğer satış türlerinde de artış gözlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre 25 artışla 363 konut "diğer satış" kategorisinde el değiştirdi. Bu grubun toplam konut satışlarındaki payı yüzde 89,6 olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında ilk defa satılan konut sayısı ise 135 olarak açıklanırken, geçen yılın aynı dönemine göre 20 adet azalma yaşandı. İlk el satışların toplam satışlar içindeki oranı yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında ise artış dikkat çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre 60 konut artışıyla bu sayı 270'e ulaştı. Toplam konut satışları içindeki payı yüzde 66,7 oldu. - KASTAMONU