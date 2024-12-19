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Kastamonu'da Konut Satışları Artış Gösterdi

Kastamonu'da Konut Satışları Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Kastamonu'da Kasım ayında 578 konut satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre 232 adetlik bir artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Kasım ayında 578 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kasım ayında Kastamonu genelinde konut satışları 578 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 232 adet arttı. Kasım ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 72 adet oldu. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 60 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 12,5 oldu. İpotekli satılan konutların 21 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 51 tanesi de ikinci el satıştan oluştu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 172 adet artarak 506 adet oldu. Eylül ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 87,5 oldu. Kasım ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 109 adet artarak 223 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 38,6 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 123 adet artarak 335 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 61,4oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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