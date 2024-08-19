Kastamonu'da Kırsal Kesimde Süt Üretimi ve Kalitesi Artırıldı

Kastamonu'da kırsal kesimdeki süt üreticilerine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle süt üretimi ve kalitesi artırılırdı.

Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nca (KUZKA) desteklenen "Kastamonu Süt Üretimi ve Kalitesini Artırma" projesiyle kırsaldaki süt üreticilerinin en büyük sorunlarından olan sütte bozulma, pazarlama ve gelir kaybı sorunları ortadan kaldırıldı. 2022 yılı Batı Karadeniz Kalkınma Programı (BAKAP) çerçevesinde toplam bütçesi 2 milyon 772 bin lira olan "Kastamonu Süt Üretimi ve Kalitesini Artırma" projesine KUZKA tarafından 2 milyon 79 bin lira tutarında destek sağlandı. Proje ile Kastamonu merkeze bağlı 11 köyde süt hayvancılığı yapan çiftçilerin yararlandığı 2 adet mobil süt toplama merkezinin yanında, 1 adet süt nakil aracı, 3 adet araç üstü süt tankı, 10 adet 300 litrelik, 4 adet 500 litrelik, 2 adet 1 tonluk süt soğutma tankı ve 1 adet süt analiz cihazı kazandırıldı.

Uygulama bölgesi olan kırsaldaki süt üretimini ve kalitesini artırarak, üreticilerin gelirlerini artırmayı hedefleyen projeden yaklaşık 50 üretici yararlanıyor. Proje ile bölgede üretilen yaklaşık 250 bin ton sütün önemli bir bölümü soğuk zincire eklenirken, üretici gelirleri garanti altına alınarak yaklaşık yüzde 50 oranında artırıldı.

"Sütümüz bozulmasın diye çok uğraşıyorduk"

Proje kapsamında sağlanan desteklerden yararlanan Kastamonu'da merkez Gömmece köyünde süt üreticiliği yapan Erol Çakıroğlu, destek almadan önce özellikle yaz aylarında ürettikleri sütün bozulmaması için çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Aldıkları destek sayesinde sıkıntıdan kurtulduklarını dile getiren Çakıroğlu, "Çocuklarımız, eşim hepimiz çok sıkıntılı bir durumdaydık. Yani yaklaşık 5-6 kilometre kendi aracımızla süt getiriyorduk. Ama şu anda çok memnunuz. KUZKA'ın yaptığı bu projeden çok memnunuz. Biz sütlerimizi Kastamonu'ya getiriyorduk. Yani pazarlarda, şuralarda, buralarda satıyorduk. Ama çok sıkıntılı bir durumdu. Soğutucular 3-4 tane. Ondan sonra günlük evde hanımlar akşama kadar sütle, suyla, yıkamayla uğraşıyorlardı. Ama şu anda sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun. Devletimiz de KUZKA da sağ olsun" dedi.

"Sütün değerini artırdı"

Proje çerçevesinde sağlanan desteklerden yararlanan Meliha Nalbantoğlu ise, "Süt üretirken hijyenik şartlarda saklama, pazarlama ve sütü değerinden satamama sorunuyla karşı karşıyaydık" diye konuştu.

KUZKA tarafından sağlanan destek çerçevesinde süt soğutma tankı alan Nalbantoğlu da sütün kalitesinin korunması ve hijyenik açıdan büyük ölçüde kolaylık sağladığını anlatarak, "Çiftçilik yapıyoruz. Sütçülük, yoğurtçuluk, bu işin çocukluk mesleği yani. 16-17 tane sağılan hayvanımız var. Akşam, sabah buzağıları emzirme durumuna göre 60, 70 civarında süt sağımı yapıyoruz. Buzağılara fazla verirsek süt az kalıyor. Sütümüzün daha kaliteli ve değerli olmasına yaradı. Önceden sütlerimiz ekşime yapıyordu, çökme yapıyordu. Yağ oranı düşük oluyordu. Ama şimdi hepsi inekten çıktığı gibi buraya geldiği için sütümüzün değeri ve kalitesi arttı. Önceden sütlerimizi evde soğutucuda saklıyorduk. Bazen havuza götürüp koyuyorduk. Artanı sütçü gelirse ona veriyorduk. İçine buzlu şişe atıyorduk. Bu işimizi kolaylaştırdı. Çok rahatlattı. Bayramlarda 3-4 gün sütçü gelmediği için çok sıkıntı çekiyorduk. Ama şimdi çok rahatız. Sütümüzü bunun içinde 3 veya 5 gün bozulmadan muhafaza edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Emek azaldı, kalite ve üretim arttı"

Destek sayesinde sütte kaliteyi ve geliri artırdığını vurgulayan Ercan Yakupoğlu ise, "Bize 5 yıllık verdiler. Sütümüz değerleniyor. Ücretsiz bir şekilde kullanıyoruz. Bu işten bir karımız var, zararımız yok. Sütlerimiz değerinden de alınıyor. Bozulmadan günü birlik sütlerimizi veriyoruz. Eskiden kovalara koyup soğutucuya yerleştiriyorduk. Şimdi ise hayvanlardan sağdığımız gibi tanka boşaltıyoruz. Kap derdi yok, bozulma derdi yok. İşçilik yarı yarıya düştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU