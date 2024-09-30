Kastamonu'da İhracat %27,1 Azalırken İthalat %48,4 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da ihracat geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 27,1 azaldı. İthalat ise yüzde yüzde 48,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Ağustos ayında Kastamonu'dan yapılan ihracat 14 milyon 333 bin dolar oldu. Ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 azaldı. Ağustos ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 6 milyon 579 bin dolar ile "değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 2 milyon 973 bin dolar ile "demir cevheri madenciliği" ürün grubu, 2 milyon 132 bin dolar ile "kürk hariç, giyim eşyası imalatı" ürün grubu takip etti. Ağustos ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 53 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.55 farklı ülkeye ihracat yapılıp ilk sırada 3 milyon 260 bin dolar ile Malezya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 2 milyon 923 bin dolar ile Vietnam olurken üçüncü sırada 1 milyon 957 bin dolar ile İspanya bulundu.

Kastamonu'nun 2024 yılı Ağustos ayındaki ithalatı ise 15 milyon 290 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 arttı. 56 farklı ürün grubunda gerçekleşen ithalatın ilk üç sırasında 10 milyon 38 bin dolar ile "maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı" ürün grubu, 1 milyon 568 bin dolar ile "dokuma" ürün grubu ve 1 milyon 149 bin dolar ile "ahşap plaka ve levha imalatı" ürün grubu yer aldı.. Ağustos ayında Kastamonu'ya 39 farklı ülkeden yapılan ithalatta ise ilk sırada 8 milyon 970 bin dolar ile İsveç yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 870 bin dolar ile İtalya ve üçüncü sırada 1 milyon 64 bin dolar ile Hindistan yer aldı. - KASTAMONU