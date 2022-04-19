Kastamonu'da halk ekmek satışı başladı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'halk ekmek' uygulaması çerçevesinde ekmek satışlarına başlanıldı.

Kastamonu Belediyesi, vatandaşlara destek olmak amacı ile 'halk ekmek' uygulaması başlattı. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun "Halk ekmek uygulamasına geçiyoruz" açıklamasının ardından çalışmalar hızla tamamlandı. Kastamonu Belediyesi, 'halk ekmek' satışlarına başlandığını duyurdu. Nasrullah Meydanı, öğretmenevi kavşağı alt kısmı ve Kuzeykent Mahallesi muhtarlık binası yanında bulunan büfelerde noktalarında günlük 6 bin pide 4.5 liradan satışa sunuldu.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Sıkıntı çeken insanlarımıza bir nebze de olsa belediye olarak destek olalım diye halk ekmek uygulamasını üç ayrı noktadan faaliyete geçirdik. Mübarek Ramazan ayında her evde aşın kaynaması adına da çalışmalarımız hızla sürüyor. Buradan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hayatımız paylaştıkça güzelleşiyor ve anlam kazanıyor. Yaptığımız çalışmalarda bunu çok net görüyorum" dedi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi