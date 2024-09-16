Kastamonu'da Çiftçi, Böğürtlen Üretimiyle Başarıya Ulaşıyor

Kastamonu'da Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikiyle ilk etapta deneme amaçlı 6,5 dekar alana böğürtlen diken çiftçi, iki yıl gibi kısa sürede 15 ton hasat aldı. Bu yıl 40 dekar alana böğürtlen diken girişimci, 80 ton ürün bekliyor.

Kastamonu'nun merkez Eymür köyünde çiftçilik yapan Kenan Erkan Çevikoğlu, daha öncesinde arpa ve buğday ektiği arazisine, pandemi döneminde katma değeri yüksek çilek ekimi yaptı. Kenan Erkan Çevikoğlu, veriminden memnun kalınca geri kalan arazisine ise böğürtlen dikmeye karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının da teşvik ve sözleşmeli dikimiyle ilk etapta deneme amaçlı 6,5 dekarlık alana böğürtlen diken Çevikoğlu, 2 yıl gibi kısa sürede 15 ton böğürtlen hasat etti. Bunun üzerine Çevikoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da özel izniyle yurtdışından böğürtlen fidanı getirtti. Böğürtlen fidanlarını 40 dekarlık alana dikmeye devam eden Çevikoğlu, 2-3 yıl içerisinde 80 ton hasat beklerken daha böğürtlen fidanlarını toprakla buluşturmadan Ankara'da bir firma ile anlaşma yaptı.

"Yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanları şu anda toprakla buluşturuyoruz"

2 yıl içerisinde 80 ton ürün hasat etmeyi hedeflediklerini söyleyen Kenan Erkan Çevikoğlu, "Atalarımızdan kalan bu topraklarda daha önceden arpa ve buğday üretimi yapılmaktaydı. Pandemi döneminde boş vaktimiz çoktu, araştırdık. Katma değerli ürün olarak çilek ekiminde bulunduk. Daha sonra ahududu ve böğürtlen üretmek için kolları sıvadık. Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın özel izinleriyle, bakanlığın özel izinleriyle yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanları şu anda toprakla buluşturuyoruz" dedi.

"40 dekar alanda böğürtlen yetişecek"

İki sene önce böğürtlen dikimine başladıklarını anlatan Çevikoğlu, "Bu sene 15 ton civarında bir böğürtlen hasadımız oldu. 2 sene içerisinde bu sayıyı 80 tona ulaştırmayı planlıyoruz. Bu yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanın özelliği hem haziran ayında hem de ekim ayında hasat etmemizdir. Normalde Türkiye'deki hasat ayı Ağustos'tur. 6,5 dekarlık bir alanda böğürtlen dikimini tamamlamıştık. Şu anda 40 dekarı tamamlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının yeni geliştirmiş olduğu, yeni başlatmış olduğu sözleşmeli üretim modeliyle ürettiğimiz tüm ürünleri Ankara'da bir firmaya göndereceğiz" diye konuştu.

Çocukluklarında ormanlarda hayvan otlattıkları sırada böğürtlenleri yediklerini anlatan Ayşe Aydost ise "Ormanlarda hayvan otlatırken yiyorduk. Bu kadar detaylı bilmiyorduk. Dikenli olurdu. Bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk. Şimdi tarlalar dikiliyor hasadı yapıyor. 60 ile 80 kilo arasında bir kişi günlük böğürtlen toplayabiliyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU