Kastamonu'da Anne Ayı ve Yavrusunun Su İçme Anı Fotokapana Yansıdı

Kastamonu'da su içerken fotokapana yakalanan anne ayı ve yavrusunun görüntüsü paylaşıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, anne ayı ve yavrusunun Kastamonu'da ormanlık alanda su içerken fotokapana yakalandığını belirterek, "Meraklı minik, kamerayı fark etmiş olsa da hayat kaldığı yerden devam ediyor." ifadesini kullandı.

Görüntüde, yavru ayının su içtikten sonra kameraya yaklaşıp kokladığı yer aldı.