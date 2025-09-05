Haberler

Kastamonu'da Anne Ayı ve Yavrusunun Su İçme Anı Fotokapana Yansıdı

Kastamonu'da bir fotokapana yakalanan anne ayı ve yavrusu, ormanlık alanda su içerken görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi, meraklı yavrunun kamerayı fark etmesine rağmen yaşamına devam ettiğini söyledi.

Kastamonu'da su içerken fotokapana yakalanan anne ayı ve yavrusunun görüntüsü paylaşıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, anne ayı ve yavrusunun Kastamonu'da ormanlık alanda su içerken fotokapana yakalandığını belirterek, "Meraklı minik, kamerayı fark etmiş olsa da hayat kaldığı yerden devam ediyor." ifadesini kullandı.

Görüntüde, yavru ayının su içtikten sonra kameraya yaklaşıp kokladığı yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
