Kastamonu Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Müteşebbis Heyet Başkanlığı, altyapı ve elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkacak. İhale, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilecek ve kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılacak.

Kastamonu'da altyapı ve elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Kastamonu Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan altyapı ve elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Geçici teminat bedeli 10 milyon 678 bin 599 lira olan ihale, 20 Eylül saat 10.00'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü binasında yapılacak.

İhale şartnamesi, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığında, Kastamonu'da ise Kastamonu Devrekani TDİOSB Müteşebbis Heyet Başkanlığında görülebilecek veya 1500 lira karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığından temin edilebilecek.