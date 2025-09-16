Kastamonu'da Ağustos Ayında Konut Satışları %17 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Ağustos ayında 688 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre, Ağustos ayında Kastamonu genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 118 adet arttı. Kastamonu'da Ağustos ayında 299 adet konut satıldı. Bu sayı, Kastamonu genelindeki toplam satışların yüzde 43,5'ini oluşturdu. Ağustos ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 66 adet oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre 28 adet artışa karşılık geliyor. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 9,6 oldu. İpotekli satılan konutların 21'i ilk el, 45'i ise ikinci el satışlardan oluştu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 90 adet artarak 622 oldu. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 90,4 olarak gerçekleşti. Kastamonu genelinde Ağustos ayında ilk defa satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre 38 adet artarak 228 oldu. İlk satışların toplam içindeki payı yüzde 33,1 oldu. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 80 adet artışla 460 adet oldu. İkinci el satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 66,9 oldu. - KASTAMONU