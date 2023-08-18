Kastamonu'da 2023 Yılında Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Toplam Yüzölçümü Açıklandı
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Kastamonu'da belediyeler tarafından 2023 yılında yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 185 bin 843 metrekare olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, nisan-haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 136, daire sayısı ise bin 99 oldu. Ayrıca, yapı kullanma izin belgesine göre aynı dönemde bina sayısı 73, daire sayısı 443 ve toplam yüzölçümü 80 bin 344 metrekare olarak kaydedildi.
Çankırı'da belediyeler tarafından 2023 yılında yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 65 bin 303 metrekare olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illere göre yapı izin istatistiklerini açıkladı. 2023 yılının nisan-haziran ayları arasında Çankırı'daki yapı izin istatistiklerine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı 67 olurken, daire sayısı ise 428 olarak açıklandı.
Öte yandan, belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgesine göre 2023 yılının nisan-haziran döneminde bina sayısı 33, daire sayısı 134, toplam yüzölçümü ise 26 bin 49 metrekare oldu. - ÇANKIRI