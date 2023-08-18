Kastamonu'da 2023 Yılında Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Toplam Yüzölçümü Açıklandı

Kastamonu'da belediyeler tarafından 2023 yılında yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 185 bin 843 metrekare olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, nisan-haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 136, daire sayısı ise bin 99 oldu. Ayrıca, yapı kullanma izin belgesine göre aynı dönemde bina sayısı 73, daire sayısı 443 ve toplam yüzölçümü 80 bin 344 metrekare olarak kaydedildi.